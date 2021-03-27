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Türkiye'den Bangladeş’teki Rhohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi
Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan’da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan'da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.