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22.09.2019
Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı
Dünyanın en azılı terör örgütlerinden biri olan FETÖ, şeytani planını Amerika'da işletmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan halkının ödediği vergilerin nereye gittiği ve FETÖ'nün planları hakkında bir video paylaştı.
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