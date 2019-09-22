22 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.09.2019

Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

Dünyanın en azılı terör örgütlerinden biri olan FETÖ, şeytani planını Amerika'da işletmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan halkının ödediği vergilerin nereye gittiği ve FETÖ'nün planları hakkında bir video paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı
Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'cülerin cephaneliği yağmala anı
FETÖ'cülerin cephaneliği yağmala anı
Neslican Tay son yolculuğuna memleketinde uğurlanacak
Neslican Tay son yolculuğuna memleketinde uğurlanacak
Başkan Erdoğan’a ABD'de sevgi seli
Başkan Erdoğan’a ABD'de sevgi seli
16 yaşındaki kızı dağa kaçırıldı
16 yaşındaki kızı dağa kaçırıldı
Başkan Erdoğan, yerli pikap aracı kullandı
Başkan Erdoğan, yerli pikap aracı kullandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu
ABD'ye verilen 2 haftalık süre doluyor!
ABD'ye verilen 2 haftalık süre doluyor!
Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı tanıtıldı
Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı tanıtıldı
Son sözleri yürekleri dağladı...
Son sözleri yürekleri dağladı...
Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!
Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!
Daha Fazla Video Göster