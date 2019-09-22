Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

Dünyanın en azılı terör örgütlerinden biri olan FETÖ, şeytani planını Amerika'da işletmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan halkının ödediği vergilerin nereye gittiği ve FETÖ'nün planları hakkında bir video paylaştı.