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Türkiye’den Afrika için barış adımı! Somali – Etiyopya krizini Türkiye çözüyor

Türkiye’den Afrika için barış adımı! Somali – Etiyopya krizini Türkiye çözüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 13:56
Türkiye'den elli yıllık diplomatik problemi çözen adım... Başka Erdoğan diplomasisi yine devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla bir araya geliyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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