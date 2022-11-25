Türkiye’den 5. Suriye kara harekatı için askeri sevkiyat! A Haber fotoğrafladı

Türkiye’nin en büyük haber ağıma sahip kanalı A Haber, muhabirleri ile başlaması an meselesi olan 5. Suriye harekâtı için nöbette… Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyini hedef alacak ve terör yuvalarını yerle bir edecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde eller tetikte. Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.

Olası kara harekâtı öncesi Suriye sınır hattında eller tetikte.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırına gitti.

TEL RIFAT KIRSALINDA PKK/YPG MEVZİLERİ VURULDU



A Haber ekibi, PKK/YPG mevzilerine yapılan cezalandırma atışlarını görüntüledi.

Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.

"GEREĞİNDEN FAZLA BU ARAÇLARA LÜZUM OLACAK"

Karkamış Gaziantep'teki askeri hareketliliği Memleket Meselesi'nde yorumlayan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Zannediyorum ki istihkam aracı olduğunu söyleyebilirim. Burada çok fazla bir şekilde lazım olacak. Gereğinden fazla bu araçlara lüzum olacak." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ: HER DAMLA KANIN HESABI SORULACAK

Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü örgütün Suriye uzantısına silaha boğanlar bize ders veremez. İnsanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz, soracağız. Kimse bizden teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin" mesajını verdi.

BAKAN AKAR: SİVİLLERE ZARAR VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz." cümlelerine yer verdi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"326 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.



