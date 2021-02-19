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Türkiye'deki 300 PKK'lı teröristin yönetildiği Gara darmadağın edildi! İşte operasyonun şifreleri...

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 22:39
Güncelleme:19.02.2021 22:51
13 masum vatandaşımız Gara'da terör örgütü PKK tarafından kalleşçe katledildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 300 teröristin yönetildiği Gara Dağı bölgesine düzenlediği operasyonun şifrelerini A Haber İstihbarat-Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Harekatla Türkiye'deki yaklaşık 300 PKK'lı teröristin Gara'yla irtibatının kesildiğini söyleyen Ulak, terör örgütünün haberleşme ağının düzenlenen operasyonla darmadağın edildiğini belirtti. İşte Mehmetçiğin Gara'ya düzenlediği harekatın saat saat detayları.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 300 PKK'lı teröristin yönetildiği Gara'ya Mehmetçik operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlatan A Haber İstihbarat-Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, bölgede PKK'nın 4 terör kampı olduğunu söyledi. Bu kamplardaki teröristleri Kandil bölgesinden buraya geldiğini ve Türkiye'ye saldırı için hazırlandıklarını belirtti.

Gara'nın terör örgütü PKK'nın kalbi olduğunu ifade eden Ulak, Gara bölgesinin sınırla bağlantısı olmadığı için terörist elebaşlarının kendilerini burada güvenli hissettikleri söyledi. Terörist elebaşlarından Murat Karayılan'ın Gara'ya sık sık geldiğini ve terör örgütünün haberleşme ağının Gara'dan yönetildiğini söyleyen Ulak, artık teröristlerin bölgede rahat olmadığını Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissettiklerini belirtti. Ulak, Kandil ve Sincar'a giden yolun kapısının Gara'dan geçtiğini söyledi.

Harekatla Türkiye'deki yaklaşık 300 PKK'lı teröristin Gara'yla irtibatının kesildiğini söyleyen Ulak, terör örgütünün haberleşme ağının düzenlenen operasyonla darmadağın edildiğini belirtti.

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