Türkiye'de yeni deprem hangi bölgede bekleniyor? Kahramanmaraş depremi için önceden uyaran isim A Haber'de açıkladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı. Yaşanan depremin ardından bölgede yeni depremler de yaşanırken Deprem Uzmanı Alican Kop A Haber ekranlarında olası yeni depremin hangi bölgede olabileceğini açıkladı. Bölgedeki fayların durumunu yorumlayan Kop, bölgede çok büyük bir levha hareketi yaşandığının altını çizdi. İşte detaylar...