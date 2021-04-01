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Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında korkunç artış! Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 Kovid-19 tablosu

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Giriş: 01.04.2021 19:59
Güncelleme:01.04.2021 20:04
Son dakika... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 1 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 1 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

VAKA VE VEFATLARDA KORKUTAN TABLO

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

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