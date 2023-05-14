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Türkiye’de sandıklar kapandı oy sayımı başladı! İletişim yazar Ali Saydam A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 18:04
Türkiye kararını verdi ve 14 Mayıs seçimleri saat 17’de bitti oy sayımı başladı. Seçime katılım A Haber’de değerlendiren iletişimci yazar Ali Saydam, “İlk defa Türkiye bir yol ayrımı konusunda oylama yapıyor. Ve ilk defa kaderini tayin etme konusunda yoluna yönlendirildi. Hatırladığım hiçbir seçimde ilk defa teslim mi olacağız bağımsız mı olacağı? Basit bir ikilem içinde kalındı. Türkiye hayati bir karar vereceğin farkında Milletimiz de ortak ruhi şekillenme var. Kendi kaderini tayin konusunda başkasına hiç tahammülü yok.” ifadelerini kullandı.
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