19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'de Kovid-19'dan can kaybında korkutan zirve! (Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

Türkiye'de Kovid-19'dan can kaybında korkutan zirve! (Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2021 19:40
Güncelleme:19.04.2021 19:51
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can kaybında korkutan zirve!
Can kaybında korkutan zirve!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklama!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklama!
Ahmet Davutoğlu 128 milyar dolar nerede yalanına ortak olmaya çalışırken komik duruma düştü
Ahmet Davutoğlu 128 milyar dolar nerede yalanına ortak olmaya çalışırken komik duruma düştü
Rusya-Ukrayna gerilimi...
Rusya-Ukrayna gerilimi...
Yunanistan katliama imza atmaya çalışıyor
"Yunanistan katliama imza atmaya çalışıyor"
Yunan Bakan tarihe geçecek!
"Yunan Bakan tarihe geçecek!"
Darbe imalı bildiriye tepki
Darbe imalı bildiriye tepki
Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir?
Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir?
A Haber AFAD deprem simülatöründe! Deprem anında nelere dikkat edilmeli?
A Haber AFAD deprem simülatöründe! Deprem anında nelere dikkat edilmeli?
Rus turistlerden ülkelerine Türkiye tepkisi! En çok gitmek istediğimiz yer Türkiye
Rus turistlerden ülkelerine Türkiye tepkisi! En çok gitmek istediğimiz yer Türkiye
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı!
70 bin liralık su borcunu sildirmiş
70 bin liralık su borcunu sildirmiş
Daha Fazla Video Göster