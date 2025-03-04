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Türkiye’de ilk! Bakan Kurum duyurdu: Kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

Türkiye'de ilk! Bakan Kurum duyurdu: Kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 22:53
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde konutların yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ' 'Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi 'Arkamızda babamız var, devletimiz var'' dedi.
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Türkiye’de ilk! Bakan Kurum duyurdu: Kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
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