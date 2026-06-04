Bakan Kurum ilk kez açıkladı: 64 ilde 20 bin TOKİ konutu satışa çıkıyor! Peşin ödeyene %25 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin çehresini değiştirecek dev konut hamlesinin detaylarını ilk kez paylaştı. Deprem bölgesindeki inşa sürecinden dar ve orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut müjdelerine kadar birçok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Eser ve hizmet siyaseti" vurgusu yaparak 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa çıkacağını duyurdu. İşte ev sahibi olmak isteyen milyonları heyecanlandıran o dev projenin detayları ve ödeme planları.