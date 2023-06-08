Türkiye Yüzyılı'nın ilk MGK'sı sonrası yazılı açıklama! Dikkat çeken terörle mücadele vurgusu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları oldu. 3 saat süren kritik toplantı sona ererken kısa süre içinde yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada terörle mücadeleye burgu yapılırken "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi..