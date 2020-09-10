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Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Akdeniz açıklaması

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Giriş: 10.09.2020 19:32
Son dakika haberleri...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti" şeklinde konuştu. .

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti. Sınır tanımamak ile hak sahibi olmak ayrı kavramlar.

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Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
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