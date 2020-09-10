- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Akdeniz açıklaması
Son dakika haberleri...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti" şeklinde konuştu. .
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;
Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil. Yunanistan güvenilirliğini kaybetti. Sınır tanımamak ile hak sahibi olmak ayrı kavramlar..