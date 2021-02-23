Türkiye Suriye'ye huzur ve güven götürdü

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin kuzeyi yeniden huzur, istikrar ve güven ortamına kavuştu. Ancak bölgenin huzurunu bozmak isteyen teröristler, son dönemde bombalı saldırılar düzenleyerek sivilleri katletti. Aamaçsa, bölge halkını korkutup yıldırarak Türkiye'nin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek. A Haber editörü Neslihan Önder ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Suriye'nin kuzeyine giderek bölgedeki yerel yönetici ve aşiret liderleriyle görüştü. Hepsinin ortak vurgusu ise teröre karşı mücadele oldu.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin kuzeyi yeniden huzur, istikrar ve güven ortamına kavuştu. Ancak bölgenin huzurunu bozmak isteyen teröristler, son dönemde bombalı saldırılar düzenleyerek sivilleri katletti. Aamaçsa, bölge halkını korkutup yıldırarak Türkiye'nin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek. A Haber editörü Neslihan Önder ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Suriye'nin kuzeyine giderek bölgedeki yerel yönetici ve aşiret liderleriyle görüştü. Hepsinin ortak vurgusu ise teröre karşı mücadele oldu.