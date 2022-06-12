12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Türkiye Şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2022 17:24
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Uzman Çavuş Gökhan Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Şehidi Ali Çap son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Şehidi Ali Çap son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Şehitlerini son yolculuğuna uğurladı
Türkiye Şehitlerini son yolculuğuna uğurladı
Belediyenin cami restorasyonu tepki çekti
Belediyenin cami restorasyonu tepki çekti
Ankara’yı sağanak vurdu
Ankara'yı sağanak vurdu
220 terörist etkisiz hale getirildi!
220 terörist etkisiz hale getirildi!
İHA’ların bulduğu 4 terörist öldürüldü
İHA'ların bulduğu 4 terörist öldürüldü
Hablemitoğlu suikastında FETÖ izi!
Hablemitoğlu suikastında FETÖ izi!
A Haber sınırın sıfır noktasında
A Haber sınırın sıfır noktasında
Türksat 5B ve Türksat 6A açıklaması!
Türksat 5B ve Türksat 6A açıklaması!
YPG/PKK’nın karargahı vuruldu
YPG/PKK'nın karargahı vuruldu
İstanbulluların parası tazminatlara gidiyor!
İstanbulluların parası tazminatlara gidiyor!
Eren Abluka-16 Muş’ta başladı
Eren Abluka-16 Muş'ta başladı
Daha Fazla Video Göster