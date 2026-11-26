Türkiye şehitlerine ağlıyor! Geriye aileleri ve hatıraları kaldı

Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 askerin hayat hikayeleri yürekleri dağladı. Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, yıllarca afet bölgelerinde hayat kurtardı. Volkan Demirhan, üçüncü çocuğunu henüz 3 ay önce kucağına almıştı. Mehmet Alp Gürdağ ise kısa süre önce evlenmişti. Şehitlerimizden geriye yarım kalan hayalleri, hatıraları ve gözü yaşlı aileleri kaldı.