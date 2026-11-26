Fon soruşturmasında kritik gün! Yılmaz, Şimşek ve Gürlek açıklama yapacak

Fon soruşturması ve tasfiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin bugün önemli bir basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, saat 19.00'da ortak açıklama yapacak. Soruşturmada tutuklu sayısı 141'e yükselirken A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara'dan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.