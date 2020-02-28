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28.02.2020

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Diyanet'ten Cuma hutbesi

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde verilecek cuma hutbesinin konusunu 'Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz' olarak belirleyerek, şehitlere ayırdı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği alçak hava saldırısında 33 Mehmetçik'imiz şehit oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından Cuma hutbesini şehitlere ayırdı.

Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur" denildi.

'ACIMIZ BÜYÜK, YÜREĞİMİZ BURUKTUR'

Mehmetçik'in, daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçik'imiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

Hiç şüphemiz yok ki Cenâb-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Allah'ım! Kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle! Allah'ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme!"

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