28 Mart 2023, Salı
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Türkiye Savunma Sanayii’nde nereden nereye geldi? Nasıl çağ atladı?
Türkiye bir zamanlar bir mermiyi bile ithal ederken Batılı ülkelerin ambargoları ile terörle mücadelede elimiz kolumuz bağlıyken bugün artık birçok silahı ihraç ediyoruz. Savunma Sanayii’nde yüzde 80 yerli noktasına geldik. Peki Türkiye Savunma Sanayii’nde nereden nereye geldi? Nasıl çağ atladı? Gelişmeleri Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.