Son dakika haberi... Türkiye – Mısır arasındaki ilişkiler Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin bir darbeyle devrilmesinin ardından kesintiye uğramıştı. Ancak son dönemde Kahire yönetiminden sıcak mesajların da geldiği belirtiliyor. Son dönemde ne tür mesajlar geliyor? Bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler nereye doğru evrilebilir? AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Türkiye – Mısır arasındaki ilişkiler Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bir darbeyle devrilmesinin ardından kesintiye uğramıştı. Ancak son dönemde Kahire yönetiminden sıcak mesajların da geldiği belirtiliyor. Son dönemde ne tür mesajlar geliyor? Bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler nereye doğru evrilebilir? AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

MISIR FARKLI ODAKLARIN ETKİSİNDE

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Aslında bakarsanız çok da olumlu mesajlar geldiğini söylemek mümkün değil. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün ihtilaflı bölgelerde olduğu gibi Libya konusunda da Akdeniz'de olduğu gibi tüm tarafları diyaloğa çağıran ve her zaman bütün tarafların herkesin hakkına razı olmasını isteyen taraf Türkiye oluyor. Ve Mısır'a da aslında bu eli uzatan Türkiye oluyor. Yoksa Mısır'ın şu anki yönetimi bu anlayışı göstermeye çok yakın durmuyor. Maalesef biraz daha farklı odakların etkisi altında yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.