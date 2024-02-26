TÜRKİYE LAHEY’DE SUNUM YAPTI! Katil İsrail hesap verecek

Dışişleri Bakan Yardımcı Ahmet Yıldız Uluslararası Adalet Divanı’nda konuştu. Ahmet yıldız, “Güvenlik konseyi sorumluluklarını yerine getirmeli. İsrail’in Gazze saldırılarına gözlerimizi kapatamayız. İsrail’in işgali Filistinlilerin haklarını elinden aldı. Türkiye Filistin’de yaşananlara kayıtsız kalmayacak. İsrail’in hukuk dışı adımları BM kararlarını hiçe sayıyor. BM aldığı kararları İsrail’e karşı uygulamıyor. Filistin’e adaletsiz yaklaşılıyor. BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmiyor. İsrail Gazze’ye Orta Çağ karanlığı yaşatıyor. Gazze onur ve özgürlük peşinde. Kalıcı barış tehlikede.” dedi.

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