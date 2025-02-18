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Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı

Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 14:26
Güncelleme:18.02.2025 14:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki tutumlarından dolayı muhalefete tepki göstererek, "Milletimizin acısı üzerinden propaganda yaptılar." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, evine girmeyen tek bir depremzedenin kalmayacağını ifade etti. Öte yandan Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu.
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