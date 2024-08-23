Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! MSB tüm detayları paylaştı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır" denildi.