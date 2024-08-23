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Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! MSB tüm detayları paylaştı...

Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! MSB tüm detayları paylaştı...

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Giriş: 23.08.2024 17:40
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır" denildi.
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