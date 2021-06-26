Türkiye ile Rusya arasında ne gibi ortaklıklar olacak? Maria Zaharova A Haber'e açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, A News'e özel açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının altını çizen Zaharova, bu kararın siyasi bir amaçla alınmadığını da vurguladı. Zaharova konuşmasında "Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.