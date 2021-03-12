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0){for(t=0;t
12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Türkiye ile Mısır arasında ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi Türkiye ile Mısır arasında ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi Giriş: 12.03.2021 12:48 Güncelleme:12.03.2021 13:18 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmeye başladığına dair açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi. Peki bu diplomatik temas ne anlama geliyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Enis Tulça A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. DİĞER