Türkiye ile Mısır arasında ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmeye başladığına dair açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi. Peki bu diplomatik temas ne anlama geliyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Enis Tulça A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN