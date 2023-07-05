Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündemde tahıl koridoru ve uyuşturucu ile mücadele var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı. Detayları A Haber muhabiri ele alındı.

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