05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündemde tahıl koridoru ve uyuşturucu ile mücadele var

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündemde tahıl koridoru ve uyuşturucu ile mücadele var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 15:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı. Detayları A Haber muhabiri ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Acil durum hastanesinde sona doğru
Acil durum hastanesinde sona doğru
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
Brüksel’de kritik zirve yarın
Brüksel'de kritik zirve yarın
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
O gece neler yaşandı?
O gece neler yaşandı?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İmamoğlu’nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
İmamoğlu'nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
Daha Fazla Video Göster