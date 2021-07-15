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Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı

A Haber
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Giriş: 15.07.2021 10:48
Güncelleme:15.07.2021 10:49
Milletin dünya tarihine yazdırdığı 15 Temmuz destanını üzerinden tam 5 yıl geçti. Türkiye şehitlerini anıyor ve demokrasi zaferini kutluyor. O gece Türkiye bölmek isteyenler millet büyük bir tokat indirdi ve darbeler tarihine son verdi. A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Erol Bulut ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç önemli değerlendirmelerde bulundu.
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