Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı

Milletin dünya tarihine yazdırdığı 15 Temmuz destanını üzerinden tam 5 yıl geçti. Türkiye şehitlerini anıyor ve demokrasi zaferini kutluyor. O gece Türkiye bölmek isteyenler millet büyük bir tokat indirdi ve darbeler tarihine son verdi. A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Erol Bulut ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç önemli değerlendirmelerde bulundu.

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