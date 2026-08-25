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Kuytul yapılanmasında “sözde mahkeme” iddiası! Muhaliflere ceza ve darp
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuytul yapılanmasında “sözde mahkeme” iddiası! Muhaliflere ceza ve darp

Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurulduğuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmadaki tespitlere göre yapı içerisinde muhaliflerin çeşitli yöntemlerle cezalandırıldığı, söz dinlemeyen bazı kişilerin ise Alparslan Kuytul tarafından topluluk önünde darp edildiği belirtildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı soruşturmaya ilişkin detayları aktardı.

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