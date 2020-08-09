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Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kur saldırısının zamanlaması neye işaret? Canlı yayında çarpıcı açıklama

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Giriş: 09.08.2020 16:16
Güncelleme:09.08.2020 17:03
Kur saldırısının zamanlaması neye işaret? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Sistematik saldırılarla amaç ne? Ekonomist Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında “Diplomasi” programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıyer, "Genel resme baktığımızda Türk lirasının ve Türkiye’nin özellikle negatif ayrışmadığını kesinlikle söylememiz lazım" dedi.

Kur saldırısının zamanlaması neye işaret? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Sistematik saldırılarla amaç ne? Ekonomist Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

100 YILDA GELEBİLECEK BİR SÜREÇ

Tatlıyer, "100 yılda gelebilecek bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu uzun süreler boyunca ekonomileri derinden etkilemeye devem edecek." dedi.

MUHALİFÇİLİK OYNAYANLARIN İSTEDİKLERİ KRİZ GELMİYOR

Türkiye'nin bu süreci başarılı bir şekilde yönettiğini vurgulayan Tatlıyer, "ABD'de ikinci çeyrekte küçülmenin yüzde 30'lar düzeyinde olduğunu gördük. Avrupa ülkelerinde yüzde 10'lar düzeyinde küçülme gördük. Biz biliyoruz ki Türkiye bu pandemi sürecinde inanılmaz düzeyde bir toparlanma süreci içerisine girdi. Bu beni de şaşırttı. Muhalifçilik oynayanlar Türkiye ekonomisinin zaten hep kötü olduğunu ve daha da kötüye gideceğini söyleyenler var. İstedikleri kriz bir türlü gelmiyor. Genel resme baktığımızda Türk lirasının ve Türkiye'nin özellikle negatif ayrışmadığını kesinlikle söylememiz lazım." ifadelerini kullandı.

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