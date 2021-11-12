Türkiye düşmanları tek çatı altında! MOSSAD ve CIA’nın 2023 planı ne? Türk Demokrasi Projesi’nin hedefi Başkan Erdoğan’ı mı devirmek?

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski MOSSAD başkanlarının kurucusu olduğu UANI'nin de yönetiminde bulunan isimlerin önderliğinde kurulan Turkish Democracy Project adlı psikolojik harekat platformu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Aslında bu daha önceden Türkiye karşıtı bir proje olarak sahaya yansıyan konu. Ne zaman içinde demokrasi geçiyorsa ne zaman proje geçiyorsa ne zaman işin içerisinde ABD varsa aman deyip dikkatli hareket etmeniz gerekir. ABD bütün oyunu 2023 üzerine kurmuş durumda. ABD’nin bütün hedefi 2023’te iktidar değişikliği yani Sayın Erdoğan’ı iktidardan mahrum bırakma planı ve girişimi. Her şey bunun üzerine kurulu." ifadelerini kullandı.

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