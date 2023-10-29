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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı! A Haber TCG Anadolu’da

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 12:22
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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