Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi! Pandemiye rağmen ekonomi büyüdü

Koronavirüsün etkili olduğu 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme yüzde 5.9 olarak gerçekleşti. Ekonomideki son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı Faruk Erdem, “Pandemi döneminde doğru politikalar uygulandı. Hem ekonomi de hem sağlık da doğru adımlar atıldı. Avrupa’da insanlar maske bile bulamazken biz insanların kapısına maske götürdük. Türkiye dünya büyüme gösteren 2 ülkeden biri oldu ve bir mucize gerçekleşti.” dedi.