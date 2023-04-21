Türkiye bayrama müjdelerle girdi! Karadeniz gazı kimleri üzdü?

Filyos’taki törende meşale yakıldı, Karadeniz gazı devreye alındı. 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Filyos’ta karaya ulaştı. Isınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta 1 yıl ücretsiz olacak. Karadeniz gazı müjdesinden kimler, neden rahatsız oldu? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Gazeteci – Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erandaç, “Berat Albayrak’ı alnından öpüyorum, Selçuk Bayraktar’ı alnından öpüyorum. Dışa bağımlılığı savunmada, enerjide kıran bu insanlar birer kahramandır. Ama bunların üstünde bir lider var. Türkiye’yi bölgesel güç küresel aktör yapmış Tayyip Erdoğan.” ifadelerini kullandı.

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