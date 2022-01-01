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Türkiye 2022'ye ''merhaba'' dedi | Yeni yıldan ilk görüntüler

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Giriş: 01.01.2022 00:13
Son dakika haberleri... Türkiye, 2022'ye ''merhaba'' dedi. Yeni yıl havai fişek gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. İşte yurttan yeni yıl kutlaması manzaraları...
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Türkiye 2022’ye ’’merhaba’’ dedi
Türkiye 2022'ye ''merhaba'' dedi
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