Türkiye 1 yıl önce İzmir depremiyle sarsıldı! Deprem konutlarında sona gelindi

Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir'den gelen deprem haberiyle sarsıldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlardan geriye acılı aileler ve enkazlar kaldı. Ayda Gezgin'i Türkiye, 91 saatlik mucize olarak tanımıştı. Ayda minik elleriyle hayata tutunmayı başarmış ancak annesi ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Depremin yıldönümünde küçük Ayda'nın annesinin ismi yeni yapılan bir parka verildi. Açılışa Ayda'da katıldı. İşte dünden bugüne İzmir depreminde ve sonrasında yaşananlar…

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