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Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'da önemli açıklamalar

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Giriş: 07.12.2023 15:15
Önemli temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Miçotakis ile görüşen Başkan Erdoğan toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan Başbakan açıklamasında "Türk vatandaşlarının vize sorununu da ele aldık" dedi. Başkan Erdoğan ise Yunanistan'da bulunan PKK kampı Lavrion'un kapatılması konusunda memnun olduklarını ifade etti.
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