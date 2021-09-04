04 Eylül 2021, Cumartesi
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Türk Yıldızları Macaristan'da göz doldurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.
GÖRSEL ŞÖLEN
Türk Yıldızlarını'nın zorlu performansı izleyenleri adeta büyüledi.