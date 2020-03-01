Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli | Video

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuk hava şartlarında beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt dağıttı.

Avrupa'ya geçmek için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor.



Soğuk hava şartlarında çocukları ile tampon bölgede beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşlarından yardım gecikmedi.



Günlerdir zorlu bekleyişleri devam eden göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt yardımında bulundu.