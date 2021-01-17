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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden Ermenistan'a gözdağı! 1 Şubat'ta Kars’ta başlıyor...

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Giriş: 17.01.2021 18:31
Güncelleme:17.01.2021 18:43
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatını 1 Şubat'ta Kars’ta gerçekleştirecek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta, Ermenistan’a da gözdağı verilecek. Tatbikata keskin nişancı timleri, helikopterler ve komandolar da katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Ermenistan sınırında dev bir tatbikat düzenlenecek.

AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ DE GELİYOR

1 Şubat'ta Kars'ta başlayacak olan "Kış 2021 Tatbikatı" 12 Şubat'a kadar sürecek. Bu dev tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak.

Tatbikatta, envantere yeni giren ve savunma sanayii firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarına bakılacak.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN GÖZDAĞI

Bununla birlikte, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetleri denenecek.

Kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetleri de bir kez daha tatbikatta gözden geçirilecek.

DEV "KIŞ 2021 TATBİKATI"

Ayrıca komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

BORDO BERELİLER DE YER ALACAK

Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, kamuoyunda Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler personeli, komandolar ve helikopterler de görev yapacak.

Kars'ta gerçekleşecek olan "Kış 2021 Tatbikatı" son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer alıyor.

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