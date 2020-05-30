Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ'cüler nasıl tespit ediliyor? Zafer Şahin anlattı |Video

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cüler bütün güçlerini sahaya sürmediğini bazı hücrelerini uyutarak gizlediğini söyleyen Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, darbe girişiminden 19 Mart 2020 tarihine kadar TSK içerisinde 19 bin 343 kripto subay belirlenip ordudan tasfiyesinin sağlandığını açıkladı. Şahin, FETÖ ile ilgili güvenlik güçlerinin çalışmalarını titizlik sürdüğünün altını çizdi ve Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin binbaşı rütbesindeki emir subayının kripto FETÖ'cü çıktığını hatırlattı. Peki "TSK'daki kripto FETÖ'cüler nasıl tespit ediliyor. 19 bin 343 kripto subayın kaç tanesi itirafçı oldu? Gizli FETÖ'cüler nasıl deşifre ediliyor?" bu soruların yanıtını Zafer Şahin A Haber canlı yayınında anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cüler bütün güçlerini sahaya sürmediğini bazı hücrelerini uyutarak gizlediğini söyleyen Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, darbe girişiminden 19 Mart 2020 tarihine kadar TSK içerisinde 19 bin 343 kripto subay belirlenip ordudan tasfiyesinin sağlandığını açıkladı. Şahin, FETÖ ile ilgili güvenlik güçlerinin çalışmalarını titizlik sürdüğünün altını çizdi ve Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin binbaşı rütbesindeki emir subayının kripto FETÖ'cü çıktığını hatırlattı. Peki "TSK'daki kripto FETÖ'cüler nasıl tespit ediliyor. 19 bin 343 kripto subayın kaç tanesi itirafçı oldu? Gizli FETÖ'cüler nasıl deşifre ediliyor?" bu soruların yanıtını Zafer Şahin A Haber canlı yayınında anlattı.

Şahin, TSK'da binlerce kripto FETÖ'cünün 7 bin 85'i etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olduğun söyledi ve bununda FETÖ'yü korkuttuğuna dikkati çekti. "Darbe girişiminin üzerinden şu kadar süre geçti TSK'dan halen FETÖ'cüleri temizleyemediler" eleştirilerine de tepki gösteren Şahin, FETÖ yapılanmasının 1980 yıllara kadar dayandığını ve bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT çalışmasıyla gözaltına alınan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk'ün Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öztürk'ün TSK yapılanmasının mahrem imamlarından ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi.

Öztürk'ün ifadesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmadığını ve "Mahrem İmam"ın ne demek olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

İzmir Ege Ordu Komutanlığı'nda yaşanan bu skandal Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'da sert tepki gösterdi.

"FETÖ'CÜ SUBAYIN GÖREVDE OLMASINI AKLIM ALMIYOR"

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Öztürk'ün ABD'ye kaçan TSK yapılanmasının mahrem imamlarından L.Ç. ile bağlantısının tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonu değerlendiren Güvenlik Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, çarpıcı açıklamalar yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminde en kritik yerlerde görev alanların üst düzey komutanların emir subayları ve yaverleri olduğunu hatırlatan Başbuğ, "15 Temmuz'da Fevzi Öztürk'ün emir subaylığını yaptığı Diyarbakır Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz da darbe girişiminde yer almaktan tutuklandı. Öztürk'ün daha sonra Ali Sivri paşa ile önce Ankara'ya ardından da İzmir'e geldiği görülüyor. Komutanı FETÖ'den tutuklanan bir kişinin 15 Temmuz'dan bugüne ısrarla emir subaylığı görevine devam ettirilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.