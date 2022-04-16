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Türk milleti parlamenter sistemi tarihe gömdü! 40 yıllık siyasal sistem tartışması bitti
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 4 yıl geride kaldı. Halk Anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen oylamada yüzde 51 evet oyu çıktı. Ve ardından Türkiye, 24 Haziran 2018'de sandık başına tekrar gitti bu kez, bir devir sona erdi. Türk milleti, parlamenter sisteme nokta koyup, tercihini cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana kullandı. Artık 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla ulaşmak için yepyeni bir döneminde kapısı açılmıştı.