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Dominik Cumhuriyeti'nde otel yangını: 1 kişi öldü, bin 700 kişi tahliye edildi

Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe sahil beldesindeki bir otelde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 700 turist tahliye edildi.

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