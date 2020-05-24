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Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

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Giriş: 24.05.2020 00:46
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY’nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda, “Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
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