23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920

Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yaptı. Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gökyüzüne Türk damgası!
Gökyüzüne Türk damgası!
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları çocuklara böyle seslendi
Türk Yıldızları çocuklara böyle seslendi
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya
Yanmayan kombiye İBB kazığı
Yanmayan kombiye İBB kazığı
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
Daha Fazla Video Göster