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30.01.2020
Türk donanmasından Hafter'e gözdağı verildi! Bölgede görev yapıyor...
Libya'da saldırılarını arttıran darbeci Hafter güçlerine karşı Türk donanması önemli bir gözdağı verdi. TSK'ya ait bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyn dün Libya kıyılarında görüntülendi. Donanmamız ayrıca batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.
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