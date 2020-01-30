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30.01.2020

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı verildi! Bölgede görev yapıyor...

Libya'da saldırılarını arttıran darbeci Hafter güçlerine karşı Türk donanması önemli bir gözdağı verdi. TSK'ya ait bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyn dün Libya kıyılarında görüntülendi. Donanmamız ayrıca batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

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