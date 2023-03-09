Türk doktor Mine Köprülü’den çığır açacak çalışma! İnsan geninde kronik hastalıların izi aranıyor

İngiltere'nin en saygın eğitim kurumlarından olan Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan Türk araştırmacı Mine Köprülü kronik hastalıklarla mücadelede çığır açabilecek bir araştırmaya imza attı. Köprülü ve ekibi insan genomunda MS ve diyabet gibi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilen 3 bin protein keşfetti. Kritik buluş söz konusu hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi açısından oyun değiştirici olabilir.

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