07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "yasa dışı yerleşim" tepkisi

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "yasa dışı yerleşim" tepkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 08:55
Son dakika | Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Edirnelilerin susuzluk isyanı
Edirnelilerin susuzluk isyanı
CHP’nin hedefi yeniden 6’lı masa!
CHP'nin hedefi yeniden 6'lı masa!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
36 hastaneden 18’i devre dışı
36 hastaneden 18’i devre dışı
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Azerbaycan korkutan deprem
Azerbaycan korkutan deprem
Katil İsrail’in tünel planı: Deniz suyu pompalama
Katil İsrail’in tünel planı: Deniz suyu pompalama
Katil ordusu cayır cayır yandı! Tek tek vurdular
Katil ordusu cayır cayır yandı! Tek tek vurdular
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
Daha Fazla Video Göster