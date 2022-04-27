27 Nisan 2022, Çarşamba
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Türk demokrasi tarihinin kara günü: 27 Nisan! e-Muhtıranın arka planında ne vardı?
Son dakika haberi... 27 Nisan 2007 tarihinde e-Muhtıra ile hükümete ayar vermeye giriştiler. Ancak o dönem hükümet dik durdu ve askerin ayar verme girişimine sert karşılık verdi. Amacı neydi? Neler yaşandı? Darbeye dönüşseydi neler olacaktı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.