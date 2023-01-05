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Türk bayraklarını kaldıran CHP’den özerlik açıklaması: Şahsi görüşü partimizi bağlamaz

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Giriş: 05.01.2023 09:45
Güncelleme:05.01.2023 09:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin özerklik çıkışı sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Elçi'nin açıklamalarının partiyi bağlamadığını söyledi fakat; o açıklamalara tepki göstermedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise soruları yanıtsız bıraktı.
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