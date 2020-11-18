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Türk askeri Dağlık Karabağ’da hangi bölgede görev yapacak?
Yenilgiyi kabul eden Ermeniler, Dağlık Karabağ’dan çekilmeye başladı. Bölgeye Rus barış gücü takviyesi ise devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 1600 Rus askeri Karabağ'a gönderildi. Peki, Türk askeri ne zaman ve hangi noktalarda bulunacak. Detayları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'tan aktardı.
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